Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa
Gurutzeta Lekua 5
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Crucesinn aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Imagen: Albergue_Crucesinn
Gurutzeta Lekua 5
Esklabotza - Errolda
Aterpetxearen jabegoa: Trading international tourist SL
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Trading international tourist SL
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luciano Montero
Oharrak: Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] [email protected]
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 6
Santiagoko Erroldaren etapa
km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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