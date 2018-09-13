Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
Lloc de Creus Nº5
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Alberg Crucesinn
Disponible sense connexió
90
Imagen: Albergue_Crucesinn
Lloc de Creus Nº5
Esclavitud - Padró
Propietat de l'alberg: Trading international tourist SL
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Trading international tourist SL
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Llucià Montero
Observacions: E-mails de contacte:[email protected]@gmail.com
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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