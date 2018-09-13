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Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

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Alberg Crucesinn

Disponible sense connexió
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Albergue_Crucesinn Imagen: Albergue_Crucesinn

Lloc de Creus Nº5
Esclavitud - Padró

646596573

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Trading international tourist SL

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Trading international tourist SL

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Llucià Montero

Observacions: E-mails de contacte:[email protected]@gmail.com

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la Etapa 6

Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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