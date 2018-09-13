Camino Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Lugar de Cruces Nº5
Albergue Crucesinn
Disponible sin conexión
94
Imagen: Albergue_Crucesinn
Lugar de Cruces Nº5
Esclavitud - Padrón
Propiedad del albergue: Trading international tourist SL
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Trading international tourist SL
Persona encargada de atender el albergue: Luciano Montero
Observaciones: E-mails de contacto: [email protected] [email protected]
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
km 25,2
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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