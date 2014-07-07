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Albergue Convento de San Francisco Zafra
C/ Fuente del Maestre,n2
Zafra (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Xunta de Estremadura
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Sandra
Observacións: Rehabilitado pola Xunta de Estremadura o albergue está situado no antigo Convento de San Francisco.REABERTO o 26 de agosto de 2019.Sérvense menús económicos e bocadillos. Servizo de comedor e bar restaurante.
Vía da prata
Etapa de Fonte de Cantos a Zafra
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