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Via da Prata Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

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Albergue Convento de San Francisco Zafra

Dispoñible sen conexión
2833
0
Albergue de calzadilla

C/ Fuente del Maestre,n2
Zafra (Badaxoz)

680 66 38 06 / 924 03 62 45

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Estremadura

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Sandra

Observacións: Rehabilitado pola Xunta de Estremadura o albergue está situado no antigo Convento de San Francisco.REABERTO o 26 de agosto de 2019.Sérvense menús económicos e bocadillos. Servizo de comedor e bar restaurante.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Fonte de Cantos a Zafra Etapa 6

Etapa de Fonte de Cantos a Zafra

km 24,6
Tempo 06H 15’
Dificultade media
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