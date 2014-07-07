Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Convent de San Francisco Zafra
C/ Font del Maestre,n2
Zafra (Badajoz)
Propietat de l'alberg: Junta d'Extremadura
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sandra
Observacions: Rehabilitat per la Junta d'Extremadura l'alberg està situat en l'antic Convent de San Francisco.REOBERT el 26 d'agost de 2019.Se serveixen menús econòmics i entrepans. Servei de menjador i bar restaurant.
Via de la plata
Etapa de Font de Cantos a Zafra
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots