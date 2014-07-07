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Via de la Plata Etapa de Font de Cantos a Zafra

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Alberg Convent de San Francisco Zafra

Disponible sense connexió
2832
0
Albergue de calzadilla

C/ Font del Maestre,n2
Zafra (Badajoz)

680 66 38 06 / 924 03 62 45

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Junta d'Extremadura

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sandra

Observacions: Rehabilitat per la Junta d'Extremadura l'alberg està situat en l'antic Convent de San Francisco.REOBERT el 26 d'agost de 2019.Se serveixen menús econòmics i entrepans. Servei de menjador i bar restaurant.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Font de Cantos a Zafra Etapa 6

Etapa de Font de Cantos a Zafra

km 24,6
Temps 06H 15’
Dificultat mitjana
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