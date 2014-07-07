Albergue Convento de San Francisco Zafra

Propiedad del albergue: Junta de Extremadura

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Sandra

Observaciones: Rehabilitado por la Junta de Extremadura el albergue está situado en el antiguo Convento de San Francisco. REABIERTO el 26 de agosto de 2019. Se sirven menús económicos y bocadillos. Servicio de comedor y bar restaurante.