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Via de la Plata Etapa de Fuente de Cantos a Zafra

Albergue Convento de San Francisco Zafra

Disponible sin conexión
2836
74
Albergue Convento de San Francisco Zafra

C/ Fuente del Maestre,n2
Zafra (Badajoz)

680 66 38 06 / 675212618

[email protected]

Propiedad del albergue: Junta de Extremadura

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Sandra

Observaciones: Rehabilitado por la Junta de Extremadura el albergue está situado en el antiguo Convento de San Francisco. REABIERTO el 26 de agosto de 2019. Se sirven menús económicos y bocadillos. Servicio de comedor y bar restaurante.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Fuente de Cantos a Zafra Etapa 6

Etapa de Fuente de Cantos a Zafra

km 24,6
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
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