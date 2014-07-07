Via de la Plata Etapa de Fuente de Cantos a Zafra
C/ Fuente del Maestre,n2
Albergue Convento de San Francisco Zafra
Disponible sin conexión
283674
C/ Fuente del Maestre,n2
Zafra (Badajoz)
Propiedad del albergue: Junta de Extremadura
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Sandra
Observaciones: Rehabilitado por la Junta de Extremadura el albergue está situado en el antiguo Convento de San Francisco. REABIERTO el 26 de agosto de 2019. Se sirven menús económicos y bocadillos. Servicio de comedor y bar restaurante.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 6
Etapa de Fuente de Cantos a Zafra
km 24,6
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
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