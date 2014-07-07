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San Francisco Zafra komentuko aterpetxea
Fuente del Maestre,n2
Zafra (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako Junta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sandra
Oharrak: Extremadurako Juntak zaharberrituta, San Frantzisko komentu zaharrean dago aterpetxea. BERRIRO ZABALIK 2019ko abuztuaren 26an. Menu ekonomikoak eta ogitartekoak zerbitzatzen dira. Jantokiko eta jatetxe tabernako zerbitzua.
Zilarraren bidea
Cantosetik Zafrara bitarteko etapa
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