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Zilarraren Bidea Cantosetik Zafrara bitarteko etapa

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San Francisco Zafra komentuko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
2833
0
Albergue de calzadilla

Fuente del Maestre,n2
Zafra (Badajoz)

680 66 38 06 / 924 03 62 45

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako Junta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sandra

Oharrak: Extremadurako Juntak zaharberrituta, San Frantzisko komentu zaharrean dago aterpetxea. BERRIRO ZABALIK 2019ko abuztuaren 26an. Menu ekonomikoak eta ogitartekoak zerbitzatzen dira. Jantokiko eta jatetxe tabernako zerbitzua.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Cantosetik Zafrara bitarteko etapa Etapa 6

Cantosetik Zafrara bitarteko etapa

km 24,6
Denbora 06H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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