Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Monreal a Ponte a Raíña-Gares

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Concello de Tiebas

Dispoñible sen conexión
36
0
Albergue de tiebas

Rúa Maior, 18
Tiebas (Navarra)

948 10 47 77, 600 941 916, 948 36 06 36 (Concello de Tiebas)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Tiebas

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Tiebas

Persoa encargada de atender o albergue: Lourdes e Javier

Observacións: No albergue hai latas de conserva, pasta, comida precocinada, etc. Nos meses de verán os peregrinos poden usar a piscina da localidade. A entrada son 3 € ( prezo orientativo)

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Monreal a Ponte a Raíña-Gares Etapa 6 por Somport

Etapa de Monreal a Ponte a Raíña-Gares

km 31,1
Tempo 07H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías