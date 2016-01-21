Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Concello de Tiebas
Rúa Maior, 18
Tiebas (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Tiebas
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Tiebas
Persoa encargada de atender o albergue: Lourdes e Javier
Observacións: No albergue hai latas de conserva, pasta, comida precocinada, etc. Nos meses de verán os peregrinos poden usar a piscina da localidade. A entrada son 3 € ( prezo orientativo)
Camiño Francés
Etapa de Monreal a Ponte a Raíña-Gares
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo