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Albergui Consell de Tiebas
Carrer Major, 18
Tiebas (Navarra)
Propietat de l'alberg: Consell de Tiebas
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Tiebas
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lourdes i Javier
Observacions: En l'alberg hi ha llaunes de conserva, pasta, menjar precuinat, etc. En els mesos d'estiu els pelegrins poden usar la piscina de la localitat. L'entrada són 3 € ( preu orientatiu)
Camí Francès
Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots