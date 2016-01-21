Albergui Consell de Tiebas

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Camí Francès Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares

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Disponible sense connexió
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Albergue de tiebas

Carrer Major, 18
Tiebas (Navarra)

948 10 47 77, 600 941 916, 948 36 06 36 (Consell de Tiebas)

[email protected]

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Propietat de l'alberg: Consell de Tiebas

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Tiebas

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lourdes i Javier

Observacions: En l'alberg hi ha llaunes de conserva, pasta, menjar precuinat, etc. En els mesos d'estiu els pelegrins poden usar la piscina de la localitat. L'entrada són 3 € ( preu orientatiu)

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares Etapa 6 per Somport

Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares

km 31,1
Temps 07H 30’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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