Propiedad del albergue: Concejo de Tiebas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Tiebas

Persona encargada de atender el albergue: Lourdes y Javier

Observaciones: En el albergue hay latas de conserva, pasta, comida precocinada, etc. En los meses de verano los peregrinos pueden usar la piscina de la localidad. La entrada son 3 € ( precio orientativo)