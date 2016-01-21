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Camino Francés Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares

Albergue Concejo de Tiebas

Disponible sin conexión
42
64
Albergue de tiebas

Calle Mayor, 18
Tiebas (Navarra)

948 10 47 77, 600 941 916, 948 36 06 36 (Concejo de Tiebas)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Concejo de Tiebas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Tiebas

Persona encargada de atender el albergue: Lourdes y Javier

Observaciones: En el albergue hay latas de conserva, pasta, comida precocinada, etc. En los meses de verano los peregrinos pueden usar la piscina de la localidad. La entrada son 3 € ( precio orientativo)

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares Etapa 6 por Somport

Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares

km 31,1
Tiempo 07H 30’
Dificultad Media
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