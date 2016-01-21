Camino Francés Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares
Calle Mayor, 18
Albergue Concejo de Tiebas
Disponible sin conexión
4264
Calle Mayor, 18
Tiebas (Navarra)
Propiedad del albergue: Concejo de Tiebas
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Tiebas
Persona encargada de atender el albergue: Lourdes y Javier
Observaciones: En el albergue hay latas de conserva, pasta, comida precocinada, etc. En los meses de verano los peregrinos pueden usar la piscina de la localidad. La entrada son 3 € ( precio orientativo)
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6 por Somport
Etapa de Monreal a Puente la Reina-Gares
km 31,1
Tiempo 07H 30’
Dificultad Media
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