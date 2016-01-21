Bide Frantsesa Monrealen eta Garesen arteko etapa
Kale Nagusia, 18
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Tebasko Kontzejuko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
360
Kale Nagusia, 18
Tiebas (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Tebasko Kontzejua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Tebasko Kontzejua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lourdes eta Javier
Oharrak: Aterpetxean kontserba-latak, pasta, aurrez prestatutako janaria eta abar daude. Udako hilabeteetan, erromesek herriko igerilekua erabil dezakete. Sarrera 3 €da (gutxi gorabeherako prezioa)
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 6 Somportetik
Monrealen eta Garesen arteko etapa
km 31,1
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak