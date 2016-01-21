Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Monrealen eta Garesen arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Tebasko Kontzejuko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
36
0
Albergue de tiebas

Kale Nagusia, 18
Tiebas (Nafarroa)

948 10 47 77, 600 941 916, 948 36 06 36 (Tebasko Kontzejua)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Tebasko Kontzejua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Tebasko Kontzejua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lourdes eta Javier

Oharrak: Aterpetxean kontserba-latak, pasta, aurrez prestatutako janaria eta abar daude. Udako hilabeteetan, erromesek herriko igerilekua erabil dezakete. Sarrera 3 €da (gutxi gorabeherako prezioa)

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Monrealen eta Garesen arteko etapa Etapa 6 Somportetik

Monrealen eta Garesen arteko etapa

km 31,1
Denbora 07H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi