Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
C/ Hipólito López Bernal , 10
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Albergue Catro Cantóns
Dispoñible sen conexión
35540
C/ Hipólito López Bernal , 10
Belorado (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jana e Iker
Observacións: Ofrécense almorzos, comidas e ceas con menús caseiros, racións e ensaladas a prezos económicos. Ten xardín con piscina cuberta. Durante o verán imparten paira os peregrinos aloxados una clase gratuíta de Ioga: estiramentos e relaxación. Ten lugar todos os días ás 18:30h (si o tempo permíteo).
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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