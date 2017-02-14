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Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

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Albergue Catro Cantóns

Dispoñible sen conexión
3554
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Albergue cuatro cantones

C/ Hipólito López Bernal , 10
Belorado (Burgos)

947 58 05 91, 686 90 64 92

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Jana e Iker

Observacións: Ofrécense almorzos, comidas e ceas con menús caseiros, racións e ensaladas a prezos económicos. Ten xardín con piscina cuberta. Durante o verán imparten paira os peregrinos aloxados una clase gratuíta de Ioga: estiramentos e relaxación. Ten lugar todos os días ás 18:30h (si o tempo permíteo).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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