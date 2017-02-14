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Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

Albergue Cuatro Cantones

Disponible sin conexión
3579
171
Albergue cuatro cantones

C/ Hipólito López Bernal , 10
Belorado (Burgos)

947 58 05 91, 686 90 64 92

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jana e Iker

Observaciones: Se ofrecen desayunos, comidas y cenas con menús caseros, raciones y ensaladas a precios económicos. Tiene jardín con piscina cubierta. Durante el verano imparten para los peregrinos alojados una clase gratuita de Yoga: estiramientos y relajación. Tiene lugar todos los días a las 18:30h (si el tiempo lo permite).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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