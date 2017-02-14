Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
C/ Hipólito López Bernal , 10
Albergue Cuatro Cantones
Disponible sin conexión
3579171
C/ Hipólito López Bernal , 10
Belorado (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jana e Iker
Observaciones: Se ofrecen desayunos, comidas y cenas con menús caseros, raciones y ensaladas a precios económicos. Tiene jardín con piscina cubierta. Durante el verano imparten para los peregrinos alojados una clase gratuita de Yoga: estiramientos y relajación. Tiene lugar todos los días a las 18:30h (si el tiempo lo permite).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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