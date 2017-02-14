Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
C/ Hipòlit López Bernal , 10
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Alberg Quatre Cantons
Disponible sense connexió
35591
C/ Hipòlit López Bernal , 10
Belorado (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jana i Iker
Observacions: S'ofereixen desdejunis, menjars i sopars amb menús casolans, racions i amanides a preus econòmics. Té jardí amb piscina coberta. Durant l'estiu imparteixen per als pelegrins allotjats una classe gratuïta de Ioga: estiraments i relaxació. Té lloc tots els dies a les 18:30h (si el temps ho permet).
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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