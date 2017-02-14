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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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Cuatro Cantones aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
3554
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Albergue cuatro cantones

Hipólito López Bernal kalea, 10
Belorado (Burgos)

947 58 05 91, 686 90 64 92

[email protected]

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Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jana eta Iker

Oharrak: Gosariak, bazkariak eta afariak eskaintzen dira, etxeko menuekin, errazioekin eta entsaladekin, prezio ekonomikoetan. Igerileku estalia duen lorategia du. Udan, Yoga doako eskola ematen diete erromesei: luzaketak eta erlaxazioa. egunero, 18:30ean (eguraldiak uzten badu).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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