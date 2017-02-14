Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Hipólito López Bernal kalea, 10
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Cuatro Cantones aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
35540
Hipólito López Bernal kalea, 10
Belorado (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jana eta Iker
Oharrak: Gosariak, bazkariak eta afariak eskaintzen dira, etxeko menuekin, errazioekin eta entsaladekin, prezio ekonomikoetan. Igerileku estalia duen lorategia du. Udan, Yoga doako eskola ematen diete erromesei: luzaketak eta erlaxazioa. egunero, 18:30ean (eguraldiak uzten badu).
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 10
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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