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Albergue Castiellu
A Quintana, s/n
Pendueles
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Araceli Martínez García
Observacións: O albergue atópase sobre o bar do mesmo nome. Serven menús a 10 euros e tamén almorzos ( zume natural )a 5,50 euros.Habitación compartida (4 camas): 17€Habitación individual: 30€Habitación dobre con baño: 40€Servizo de lavandaría (6 pezas): 2€
Camiño do Norte
Etapa de Unquera a Llanes
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