Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes
La Quintana, s/n
Albergue Castiellu
Disponible sin conexión
23323
La Quintana, s/n
Pendueles
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Araceli Martínez García
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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