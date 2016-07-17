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Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes

Albergue Castiellu

Disponible sin conexión
233
23
Albergue castiellu

La Quintana, s/n
Pendueles

639 881 604

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Araceli Martínez García

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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