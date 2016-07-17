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Alberg Castiellu
La Quintana, s/n
Pendueles
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Araceli Martínez García
Observacions: L'alberg es troba sobre el bar del mateix nom. Serveixen menús a 10 euros i també desdejunis ( suc natural )a 5,50 euros.Habitació compartida (4 llits): 17€Habitació individual: 30€Habitació doble amb bany: 40€Servei de bugaderia (6 peces): 2€
Camí del Nord
Etapa d'Unquera a Llanes
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