Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Castiellu

Disponible sense connexió
228
0
Albergue castiellu

La Quintana, s/n
Pendueles

639 881 604, 985 41 13 90

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Araceli Martínez García

Observacions: L'alberg es troba sobre el bar del mateix nom. Serveixen menús a 10 euros i també desdejunis ( suc natural )a 5,50 euros.Habitació compartida (4 llits): 17€Habitació individual: 30€Habitació doble amb bany: 40€Servei de bugaderia (6 peces): 2€

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa d'Unquera a Llanes

km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies