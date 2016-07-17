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Castiellu aterpetxea
La Quintana, z/g
Penduelak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Araceli Martínez García
Oharrak: Aterpetxea izen bereko tabernaren gainean dago. Menuak eskaintzen dituzte 10 euroan eta gosariak ere bai (zuku naturala), 5,50 euroan. Gela partekatua (4 ohe): 17€ Banako gela: 30€ Logela bikoitza komunarekin: 40€ Garbitegi zerbitzua (6 pieza): 2€
Iparraldeko bidea
Unqueratik Llanesera arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak