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Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa

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Castiellu aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
228
0
Albergue castiellu

La Quintana, z/g
Penduelak

639 881 604, 985 41 13 90

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Araceli Martínez García

Oharrak: Aterpetxea izen bereko tabernaren gainean dago. Menuak eskaintzen dituzte 10 euroan eta gosariak ere bai (zuku naturala), 5,50 euroan. Gela partekatua (4 ohe): 17€ Banako gela: 30€ Logela bikoitza komunarekin: 40€ Garbitegi zerbitzua (6 pieza): 2€

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Unqueratik Llanesera arteko etapa Etapa 17

Unqueratik Llanesera arteko etapa

km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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