Camiño do Norte Etapa de Gernika a Lezama
Pozueta Auzoa, 5
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Albergue Caserío Pozueta
Dispoñible sen conexión
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Pozueta Auzoa, 5
Muxika
Propiedade do albergue: Familiar
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Gaizka
Observacións: Típico caserío vasco de 300 anos de antigüidade
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 6
Etapa de Gernika a Lezama
km 21,8
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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