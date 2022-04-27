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Camiño do Norte Etapa de Gernika a Lezama

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Albergue Caserío Pozueta

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Albergue Caserío Pozueta

Pozueta Auzoa, 5
Muxika

618712436 / 696565318

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Propiedade do albergue: Familiar

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Gaizka

Observacións: Típico caserío vasco de 300 anos de antigüidade

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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