Iparraldeko Bidea Gernikatik Lezamara
Pozueta auzoa, 5
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Pozueta baserriko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Pozueta auzoa, 5
Muxika
Aterpetxearen jabegoa: Familiarra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gaizka
Oharrak: 300 urteko euskal baserri tipikoa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak