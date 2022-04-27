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Iparraldeko Bidea Gernikatik Lezamara

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Pozueta baserriko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Pozueta baserriko aterpetxea

Pozueta auzoa, 5
Muxika

618712436 / 696565318

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Familiarra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gaizka

Oharrak: 300 urteko euskal baserri tipikoa

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Gernikatik Lezamara Etapa 6

Gernikatik Lezamara

km 21,8
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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