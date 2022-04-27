Camino del Norte Etapa de Gernika a Lezama
Pozueta Auzoa, 5
Albergue Caserío Pozueta
Disponible sin conexión
343
Pozueta Auzoa, 5
Muxika
Propiedad del albergue: Familiar
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Gaizka
Observaciones: Típico caserío vasco de 300 años de antigüedad
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 6
Etapa de Gernika a Lezama
km 21,8
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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