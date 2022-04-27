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Camino del Norte Etapa de Gernika a Lezama

Albergue Caserío Pozueta

Disponible sin conexión
34
3
Albergue Caserío Pozueta

Pozueta Auzoa, 5
Muxika

618712436 / 696565318

[email protected]

Propiedad del albergue: Familiar

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Gaizka

Observaciones: Típico caserío vasco de 300 años de antigüedad

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Gernika a Lezama Etapa 6

Etapa de Gernika a Lezama

km 21,8
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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