Camí del Nord Etapa de Guernica a Lezama
Pozueta Auzoa, 5
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Albergui Caseriu Pozueta
Disponible sense connexió
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Pozueta Auzoa, 5
Muxika
Propietat de l'alberg: Familiar
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gaizka
Observacions: Típic caseriu basc de 300 anys d'antiguitat
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 6
Etapa de Guernica a Lezama
km 21,8
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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