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Albergue Casa Susi
Camiño de Santiago, 123
Trabadelo (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Suzanne Swain
Observacións: Antiga casa renovada con xardín, terrazas e acceso particular ao río. Sérvense ceas 10 euros e almorzos 4 euros. Comida caseira e comunitaria xunto cos hospitaleros. Apto paira vegetarianos, veganos e sen gluten Dispoñibilidade de WiFi. Aténdese en inglés e castelán.
Camiño Francés
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
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