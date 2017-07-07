Albergue Casa Susi
Camino de Santiago, 25
Trabadelo (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Suzanne Swain
Observaciones: Antigua casa renovada con jardín, terrazas y acceso particular al río. Se sirven cenas 10 euros y desayunos 4 euros. Comida casera y comunitaria junto con los hospitaleros. Apto para vegetarianos, veganos y sin gluten Disponibilidad de WiFi. Se atiende en inglés y castellano.
Camino Francés
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
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