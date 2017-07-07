Albergue Casa Susi

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Suzanne Swain

Observaciones: Antigua casa renovada con jardín, terrazas y acceso particular al río. Se sirven cenas 10 euros y desayunos 4 euros. Comida casera y comunitaria junto con los hospitaleros. Apto para vegetarianos, veganos y sin gluten Disponibilidad de WiFi. Se atiende en inglés y castellano.