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Casa Susi aterpetxea
Santiago bidea, 123
Trabadelo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Suzanne Swain
Oharrak: Etxe zahar berritua, lorategi, terraza eta ibairako sarbide partikularrarekin. 10 euroko afariak eta 4 euroko gosariak zerbitzatzen dira. Etxeko eta komunitateko janaria, ospitalekoekin batera. Begetarianoentzat, beganoentzat eta glutenik gabekoentzat egokia WiFi erabiltzeko aukera. Ingelesez eta gaztelaniaz hitz egiten da.
Bide frantsesa
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak