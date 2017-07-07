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Albergui Casa Susi
Camí de Santiago, 123
Trabadelo (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Suzanne Swain
Observacions: Antiga casa renovada amb jardí, terrasses i accés particular al riu. Se serveixen sopars 10 euros i desdejunis 4 euros. Menjar casolà i comunitari juntament amb els hospitaleros. Apte per a vegetarians, vegans i sense glútens Disponibilitat de Wifi. S'atén en anglès i castellà.
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