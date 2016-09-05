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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Albergue Casa Pepa

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa pepa

Santa Mariña, s/n. (Xunto á igrexa)
Santa Mariña (Maroñas-Mazaricos)

981 85 28 81

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Flora Sanchiño Santos

Observacións: É bar na planta de abaixo e albergue na de arriba.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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