Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Santa Mariña, s/n. (Xunto á igrexa)
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Casa Pepa
Dispoñible sen conexión
12980
Santa Mariña, s/n. (Xunto á igrexa)
Santa Mariña (Maroñas-Mazaricos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Flora Sanchiño Santos
Observacións: É bar na planta de abaixo e albergue na de arriba.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo