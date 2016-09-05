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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Casa Pepa

Disponible sin conexión
1337
103
Albergue casa pepa

Santa Mariña, s/n. (Junto a la iglesia)
Santa Mariña (Maroñas-Mazaricos)

981 85 28 81

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Flora Sanchiño Santos

Observaciones: Es bar en la planta de abajo y albergue en la de arriba.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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