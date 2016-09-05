Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Santa Mariña, s/n. (Junto a la iglesia)
Albergue Casa Pepa
Disponible sin conexión
1337103
Santa Mariña, s/n. (Junto a la iglesia)
Santa Mariña (Maroñas-Mazaricos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Flora Sanchiño Santos
Observaciones: Es bar en la planta de abajo y albergue en la de arriba.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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