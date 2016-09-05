Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Santa Mariña, z/g. (Elizaren ondoan)
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Pepe Etxeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
12980
Santa Mariña, z/g. (Elizaren ondoan)
Santa Mariña (Maroña-Mazaricos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Flora Sanchiño Santos
Oharrak: Beheko solairuan eta goiko solairuan dago.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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