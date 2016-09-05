Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Santa Mariña, s/n. (Al costat de l'església)
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Alberg Casa Pepa
Disponible sense connexió
12990
Santa Mariña, s/n. (Al costat de l'església)
Santa Mariña (Maroñas-Mazaricos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Flora Sanchiño Santos
Observacions: És bar en la planta d'a baix i alberg en la d'a dalt.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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