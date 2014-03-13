Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Morgade (Aldea situada entre Brea e Ferreiros, pasado a mouteira xacobea dos últimos 100 quilómetros)
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Albergue Casa Morgade
Dispoñible sen conexión
9090
Morgade (Aldea situada entre Brea e Ferreiros, pasado a mouteira xacobea dos últimos 100 quilómetros)
Morgade (Parroquia da Pinza)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Marisa e Sinda
Observacións: Servizo de Bar - Restaurante. Serven menús, racións e bocadillos.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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