Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Casa Morgade

Dispoñible sen conexión
909
0
02 albergue casa morgade

Morgade (Aldea situada entre Brea e Ferreiros, pasado a mouteira xacobea dos últimos 100 quilómetros)
Morgade (Parroquia da Pinza)

982 53 12 50

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Marisa e Sinda

Observacións: Servizo de Bar - Restaurante. Serven menús, racións e bocadillos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Casa Morgade

Ver todo

Envía túas fotografías!