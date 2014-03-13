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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Morgade Etxeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
909
0
02 albergue casa morgade

Morgade (Aldea Brearen eta Ferreirosen artean, azken 100 kilometroetako donejakue mugarria pasatuta)
Morgade (A Pintza parrokia)

982 53 12 50

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa eta Sinda

Oharrak: Taberna-jatetxe zerbitzua. Menuak, anoak eta ogitartekoak zerbitzatzen dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Morgade Etxeko aterpetxea

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