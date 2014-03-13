Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa
Morgade (Aldea Brearen eta Ferreirosen artean, azken 100 kilometroetako donejakue mugarria pasatuta)
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Morgade Etxeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
9090
Morgade (Aldea Brearen eta Ferreirosen artean, azken 100 kilometroetako donejakue mugarria pasatuta)
Morgade (A Pintza parrokia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa eta Sinda
Oharrak: Taberna-jatetxe zerbitzua. Menuak, anoak eta ogitartekoak zerbitzatzen dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 27
Sarriatik Portomarinerako etapa
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak