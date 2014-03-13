Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Morgade (Aldea situada entre Brea y Ferreiros, pasado el mojón jacobeo de los últimos 100 kilómetros)
Albergue Casa Morgade
Disponible sin conexión
92661
Morgade (Aldea situada entre Brea y Ferreiros, pasado el mojón jacobeo de los últimos 100 kilómetros)
Morgade (Parroquia de A Pinza)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Marisa y Sinda
Observaciones: Servicio de Bar - Restaurante. Sirven menús, raciones y bocadillos.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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