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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue Casa Morgade

Disponible sin conexión
926
61
02 albergue casa morgade

Morgade (Aldea situada entre Brea y Ferreiros, pasado el mojón jacobeo de los últimos 100 kilómetros)
Morgade (Parroquia de A Pinza)

982 53 12 50

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marisa y Sinda

Observaciones: Servicio de Bar - Restaurante. Sirven menús, raciones y bocadillos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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