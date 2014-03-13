Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín
Morgade (Llogaret situat entre Brea i Ferreiros, passat la fita jacobeo dels últims 100 quilòmetres)
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Alberg Casa Morgade
Disponible sense connexió
9110
Morgade (Llogaret situat entre Brea i Ferreiros, passat la fita jacobeo dels últims 100 quilòmetres)
Morgade (Parròquia de Pinça)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa i Sinda
Observacions: Servei de Bar - Restaurant. Serveixen menús, racions i entrepans.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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