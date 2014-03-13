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Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín

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Alberg Casa Morgade

Disponible sense connexió
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02 albergue casa morgade

Morgade (Llogaret situat entre Brea i Ferreiros, passat la fita jacobeo dels últims 100 quilòmetres)
Morgade (Parròquia de Pinça)

982 53 12 50

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa i Sinda

Observacions: Servei de Bar - Restaurant. Serveixen menús, racions i entrepans.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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