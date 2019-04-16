Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
C/ Rebote, 5
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Albergue Casa Máxica
Dispoñible sen conexión
830
C/ Rebote, 5
Villatuerta
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Miguel
Observacións: Todas as camas son individuais, non hai literas.Cambio de xestión Agosto 2022.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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