Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
C/ Rebot, 5
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Albergui Casa Màgica
Disponible sense connexió
830
C/ Rebot, 5
Villatuerta
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Miguel
Observacions: Tots els llits són individuals, no hi ha lliteres.Canvi de gestió Agost 2022.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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