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Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa

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Casa Mágica aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
83
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Casa Mágica aterpetxea

Errebote kalea, 5
Villatuerta

+34 948 439 689 WhatsApp kontaktua: +34 620 281 829

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Migel

Oharrak: Ohe guztiak banakakoak dira, ez dago oherik. Kudeaketa aldaketa 2022ko abuztuan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Gares - Lizarra etapa Etapa 5

Gares - Lizarra etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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