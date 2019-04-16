Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Errebote kalea, 5
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Casa Mágica aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
830
Errebote kalea, 5
Villatuerta
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Migel
Oharrak: Ohe guztiak banakakoak dira, ez dago oherik. Kudeaketa aldaketa 2022ko abuztuan.
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