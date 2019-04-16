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Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

Albergue Casa Mágica

Disponible sin conexión
97
46
Albergue Casa Mágica

C/ Rebote, 5
Villatuerta

+34 948 439 689 Contacto WhatsApp: +34 620 281 829

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Miguel

Observaciones: Todas las camas son individuales, no hay literas. Cambio de gestión Agosto 2022.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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