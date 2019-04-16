Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
C/ Rebote, 5
Albergue Casa Mágica
Disponible sin conexión
9746
C/ Rebote, 5
Villatuerta
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Miguel
Observaciones: Todas las camas son individuales, no hay literas. Cambio de gestión Agosto 2022.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos