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Albergue Casa Mariela
Praza Pai Valeriano Ordóñez, 6
Torres do Río (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Gustavo Berdeja / Yenifer Vaca
Observacións: O albergue ten bar e unha pequena tenda. Ten opción de piscina (consultar en recepción). Tamén ofrecemos menús de peregrino para comer ou cear no Bar-Restaurante San Andrés (inaugurado en 2014).Vía e-mail xestiónanse só consultas sobre dispoñibilidade.
Camiño Francés
Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río
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