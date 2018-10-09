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Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

Albergue Casa Mariela

Disponible sin conexión
228
135
Albergue casa mariela

Plaza Padre Valeriano Ordóñez, 6
Torres del Río (Navarra)

948 64 82 51, 603 359 218

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Gustavo Berdeja / Yenifer Vaca

Observaciones: El albergue tiene bar y una pequeña tienda. Tiene opción de piscina (consultar en recepción). También ofrecemos menús de peregrino para comer o cenar en el Bar-Restaurante San Andrés (inaugurado en 2014). Vía e-mail se gestionan sólo consultas sobre disponibilidad.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río Etapa 6

Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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