Albergue Casa Mariela
Plaza Padre Valeriano Ordóñez, 6
Torres del Río (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Gustavo Berdeja / Yenifer Vaca
Observaciones: El albergue tiene bar y una pequeña tienda. Tiene opción de piscina (consultar en recepción). También ofrecemos menús de peregrino para comer o cenar en el Bar-Restaurante San Andrés (inaugurado en 2014). Vía e-mail se gestionan sólo consultas sobre disponibilidad.
Camino Francés
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
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