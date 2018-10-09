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Casa Mariela aterpetxea
Aita Valeriano Ordóñez plaza, 6
Torres del Río (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gustavo Berdeja / Yenifer Vaca
Oharrak: Ostatuak taberna eta denda txiki bat ditu. Igerilekuko aukera duzu (galdetu harreran). Erromes menuak ere eskaintzen ditugu, San Andres taberna-jatetxean bazkaldu edo afaltzeko (2014. urtean inauguratu zen). Posta elektronikoaren bidez, erabilgarritasunari buruzko kontsultak bakarrik kudeatzen dira.
Bide frantsesa
Lizarratik Torres del Ríora
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