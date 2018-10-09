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Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora

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Casa Mariela aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
207
0
Albergue casa mariela

Aita Valeriano Ordóñez plaza, 6
Torres del Río (Nafarroa)

948 64 82 51 603 359 218

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gustavo Berdeja / Yenifer Vaca

Oharrak: Ostatuak taberna eta denda txiki bat ditu. Igerilekuko aukera duzu (galdetu harreran). Erromes menuak ere eskaintzen ditugu, San Andres taberna-jatetxean bazkaldu edo afaltzeko (2014. urtean inauguratu zen). Posta elektronikoaren bidez, erabilgarritasunari buruzko kontsultak bakarrik kudeatzen dira.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Lizarratik Torres del Ríora Etapa 6

Lizarratik Torres del Ríora

km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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