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Albergui Casa Mariela
Plaza Pare Valeriano Ordóñez, 6
Torres del Riu (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gustavo Berdeja / Yenifer Vaca
Observacions: L'alberg té bar i una petita botiga. Té opció de piscina (consultar en recepció). També oferim menús de pelegrí per a menjar o sopar en el Bar-Restaurant Sant Andrés (inaugurat en 2014).Via e-mail es gestionen només consultes sobre disponibilitat.
Camí Francès
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
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