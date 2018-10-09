Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Albergui Casa Mariela

Disponible sense connexió
208
0
Albergue casa mariela

Plaza Pare Valeriano Ordóñez, 6
Torres del Riu (Navarra)

948 64 82 51, 603 359 218

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gustavo Berdeja / Yenifer Vaca

Observacions: L'alberg té bar i una petita botiga. Té opció de piscina (consultar en recepció). També oferim menús de pelegrí per a menjar o sopar en el Bar-Restaurant Sant Andrés (inaugurat en 2014).Via e-mail es gestionen només consultes sobre disponibilitat.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu Etapa 6

Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies