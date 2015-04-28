Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Casa Domingo
Aldea de Pontecampaña - Matogueira
Pontecampaña (Concello de Palas de Rei)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Gonzalo e Ana
Observacións: Serven cea comunitaria entre as 19:30/20:00 a 10 euros. Antiga casa de labradores: vivenda con alpendre, cuadra, palleira, hórreo, muíño e horta.
Camiño Francés
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo