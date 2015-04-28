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Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa

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Domingo Etxeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1906
0
Albergue casa domingo

Herrialdea - Mato
Pontecampixa (Concello de Palas de Rei)

630728864, 982 163 226

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gonzalo eta Ana

Oharrak: Afari komunitarioa egiten dute 19:30/20:00 eta 10 euro artean. Nekazari etxe zaharra: etxebizitza, estalpe, korta, lastategi, garaia, errota eta baratzea dituena.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa: Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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