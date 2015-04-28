Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Herrialdea - Mato
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Domingo Etxeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
19060
Herrialdea - Mato
Pontecampixa (Concello de Palas de Rei)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gonzalo eta Ana
Oharrak: Afari komunitarioa egiten dute 19:30/20:00 eta 10 euro artean. Nekazari etxe zaharra: etxebizitza, estalpe, korta, lastategi, garaia, errota eta baratzea dituena.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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