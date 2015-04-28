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Alberg Casa Domingo
Llogaret de Pontecampaña - Mato
Pontecampaña (Concello de Pales de Rei)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gonzalo i Ana
Observacions: Serveixen sopar comunitari entre les 19:30/20:00 a 10 euros. Antiga casa de pagesos: habitatge amb rafal, quadra, paller, hórreo, molí i horta.
Camí Francès
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
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