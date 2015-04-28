Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Aldea de Pontecampaña - Mato
Albergue Casa Domingo
Disponible sin conexión
191474
Aldea de Pontecampaña - Mato
Pontecampaña (Concello de Palas de Rei)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Gonzalo y Ana
Observaciones: Sirven cena comunitaria entre las 19:30/20:00 a 10 euros. Antigua casa de labradores: vivienda con cobertizo, cuadra, pajar, hórreo, molino y huerta.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos