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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue Casa Domingo

Disponible sin conexión
1914
74
Albergue casa domingo

Aldea de Pontecampaña - Mato
Pontecampaña (Concello de Palas de Rei)

630 728 864, 982 163 226

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Gonzalo y Ana

Observaciones: Sirven cena comunitaria entre las 19:30/20:00 a 10 euros. Antigua casa de labradores: vivienda con cobertizo, cuadra, pajar, hórreo, molino y huerta.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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