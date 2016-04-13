Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Ena a Santa Cilia
C/ Única, s/n
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Albergue Casa do Ferreiro
Dispoñible sen conexión
10
C/ Única, s/n
Botaya (Huesca)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sara Gañarul
Observacións: Abre segundo reservas así que é indispensable chamar con antelación!
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 14
Etapa de Ena a Santa Cilia
km 22,2
Tempo 05H 50’
Dificultade alta
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