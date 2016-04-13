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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Ena a Santa Cilia

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Albergue Casa do Ferreiro

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Albergue casa del herrero

C/ Única, s/n
Botaya (Huesca)

676 488 691

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Sara Gañarul

Observacións: Abre segundo reservas así que é indispensable chamar con antelación!

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Ena a Santa Cilia Etapa 14

Etapa de Ena a Santa Cilia

km 22,2
Tempo 05H 50’
Dificultade alta
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