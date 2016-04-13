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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa d'Ena a Santa Cilia

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Alberg Casa de l'Herrero

Disponible sense connexió
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Albergue casa del herrero

C/ Única, s/n
Botaya (Osca)

676 488 691

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sara Gañarul

Observacions: Obre segons reserves així que és indispensable cridar amb antelació!

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa d'Ena a Santa Cilia Etapa 14

Etapa d'Ena a Santa Cilia

km 22,2
Temps 05H 50’
Dificultat alta
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