Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa d'Ena a Santa Cilia
C/ Única, s/n
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Alberg Casa de l'Herrero
Disponible sense connexió
60
C/ Única, s/n
Botaya (Osca)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sara Gañarul
Observacions: Obre segons reserves així que és indispensable cridar amb antelació!
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 14
Etapa d'Ena a Santa Cilia
km 22,2
Temps 05H 50’
Dificultat alta
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