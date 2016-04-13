Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Ena a Santa Cilia
C/ Única, s/n
Albergue Casa del Herrero
Disponible sin conexión
90
C/ Única, s/n
Botaya (Huesca)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Sara Gañarul
Observaciones: ¡Abre según reservas así que es indispensable llamar con antelación!
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 14
Etapa de Ena a Santa Cilia
km 22,2
Tiempo 05H 50’
Dificultad Alta
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