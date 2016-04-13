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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Ena a Santa Cilia

Albergue Casa del Herrero

Disponible sin conexión
9
0
Albergue casa del herrero

C/ Única, s/n
Botaya (Huesca)

676 488 691

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sara Gañarul

Observaciones: ¡Abre según reservas así que es indispensable llamar con antelación!

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Ena a Santa Cilia Etapa 14

Etapa de Ena a Santa Cilia

km 22,2
Tiempo 05H 50’
Dificultad Alta
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